Мосгорсуд подтвердил приговор двум гражданам Нигерии за торговлю их соотечественницей, которая приехала на чемпионат мира по футболу. Обоим дали по 4 года колонии общего режима. Суд установил, что они заставляли уроженку Нигерии заниматься в России проституцией. Оба фигуранта свою вину не признают.