Ростуризм запустил интернет-форму, через которую можно будет пожаловаться на завышение цен отельерами, – объявила глава ведомства Зарина Догузова. Полученные обращения там будут обрабатываться совместно с Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой. Как будет определяться необоснованность завышения и что за это будет грозить отельерам – не уточняется.

В апреле СМИ и пользователи соцсетей сообщали о резком росте стоимости размещения в Крыму и Краснодарском крае после почти полной приостановки авиасообщения с Турцией.