Владелицу питомника в Подмосковье, в котором собаки насмерть загрызли ребенка, приговорили к двум годам условно

Владелицу питомника в Подмосковье, в котором собаки в январе насмерть загрызли ребенка, приговорили к двум годам условно. Наталью Трофимову признал виновной по статье о причинении смерти по неосторожности суд в Ивантеевке.

2 января к ней в гости пришли мать с ребенком, и когда тот вышел во двор, животные набросились на него.

