Политическое решение – вернуться в ядерную сделку в администрации Байдена уже принято – дипломат Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Эха Москвы» рассказал о том, вернется ли Администрация президента США Джо Байдена в ядерную сделку.

«В наши времена не очень принято хорошо говорить об американцах, так как они не говорят хорошо о русских. Но в данном случае с самого начала апреля и после первого контакта со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли, я говорил, что американцы занимают очень прагматичную позицию. Политическое решение — вернуться в сделку у них принято. И они серьезно работают в этом направлении. Это не означает, что у нас позиции совпадают во всем. Но настрой деловой, и честно говоря, общаться с американцами по этой тематике очень приятно, — сказал он.