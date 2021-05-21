Договоренности о возвращении США и Ирана в ядерную сделку могут быть достигнуты уже в начале июня – дипломат Ульянов

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Дипломаты такие же люди, как все остальные. И когда есть какой-то ориентир во времени, это помогает собраться, не расслабляться, и стремиться к достижению результата именно в обозначенные сроки. Именно эта дата, которую я предложил и другие участники переговоров поддержали, она служила этой цели. Но это не был дедлайн — крайний срок для переговоров. Сейчас он продлевается, но ничего в этом страшного нет. Здесь трудно гадать. Я скажу, что первые числа июня — это вполне реальный срок. Как выглядит это сейчас. Но в таких сложных делах уверенно прогнозировать невозможно», — сказал дипломат.