Законопроект, который запрещает баллотироваться причастным к деятельности экстремистских организаций, ужесточат

Ранее дума приняла его в первом чтении – тогда речь в нем шла о запрете избираться только в парламент. Теперь ко второму чтению в него внесены поправки, которые распространяют запрет на любые выборные должности.

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов сказал в эфире «Эха», что власти пытаются всеми способами расчистить себе пространство на выборах, однако такая стратегия может быть контрпродуктивной.

Михаил Виноградов считает общий тренд на искоренение инакомыслия излишней мерой, поскольку многие из угнетаемых социальных групп не несут угрозы для существующей власти.