Перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС было нарушено спустя несколько часов после вступления в силу

Перемирие, достигнутое между Израилем и группировкой ХАМАС, было нарушено спустя несколько часов после вступления в силу. Уже есть жертвы.

Соглашение о прекращении огня было нарушено сразу после поминальной молитвы в мечети Аль-Акса. Наиболее жестко события развиваются у Львиных ворот, ведущих к мечети. Там, по данным радиостанции «Дунья аль-Ватан», силовики применяют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержано не менее 20 человек.

Еще одной точкой, где возобновился конфликт, стали города Вифлеем и Калькилья, а также селение Кафр Кадум. Там у силовиков в ход идет и слезоточивый газ. Помимо этого, столкновения между палестинцами и израильской полицией проходят на Храмовой горе в Иерусалиме.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, на данный момент уже известно о почти 40 пострадавших палестинцах.

Обстановка в секторе Газа обострилась 10 мая. В результате столкновений палестинской группировки ХАМАС и израильских военных, а также из-за ракетных ударов со стороны Палестины погибли почти 250 человек, с израильской стороны – не менее 12.

После 11 дней обмена ракетными ударами при активном посредничестве Египта было достигнуто перемирие. Оно вступило в силу в 2 часа ночи по Москве.

К немедленному прекращению столкновения в Газе уже призывали США и Россия, однако в регионе эти требования игнорируются.