Евросоюз с 1 июля вводит единые коронавирусные сертификаты, — рассказал еврокомиссар по юридическим вопросам

Они будут выдаваться как в электронном, так и в бумажном виде бесплатно для всех граждан ЕС. Появится три вида сертификатов – о вакцинации, об отрицательном тесте и о перенесенном заболевании. С этими документами можно будет перемещаться между странами блока.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала всему ЕС пускать туристов из третьих стран, привитых вакцинами, одобренными Евросоюзом или ВОЗ, а другими вакцинами – на усмотрение отдельных стран. Так с 7 июня откроется Испания, однако российского препарата «Спутник» в списке одобренных Европой вакцин нет.

