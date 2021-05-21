Новые столкновения с полицией начались на Храмовой горе в Иерусалиме

Как и в прошлые недели, беспорядки произошли после того, как мусульмане вышли с традиционной пятничной молитвы в мечети «Купол скалы». После того, как они начали бросать камни в полицейских, те заняли Храмовую гору.

Ранее сегодня стало известно о том, что Израиль и группировка ХАМАС в секторе Газа договорились о прекращении огня после более чем недели взаимных ракетных обстрелов.

