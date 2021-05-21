В Татарстане полиция обнаружила тайник с бриллиантами, похищенными в Казани во время ЧМ по футболу

В Татарстане полиция обнаружила тайник с бриллиантами и ювелирными украшениями, похищенными в Казани во время чемпионата мира по футболу. В июле 2018 года на территории казанской ярмарки во время погрузки пропал чемодан с драгоценностями, принадлежащими одной из российских ювелирных компаний. Личность предполагаемого похитителя установлена – это гражданин Колумбии.

Он был объявлен в международный розыск и задержан на территории Аргентины, а в марте этого года экстрадирован в Россию. Колумбиец признался, что похищенные украшения закопал в лесополосе. Точное место тайника он указать не смог, и полицейским пришлось обследовать большой участок. В ближайшее время драгоценности будут переданы владельцу.