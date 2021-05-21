Минюст: число жалоб в Страсбургский суд от россиян за последние десять лет сократилось почти втрое

В Министерстве юстиции утверждают, что число жалоб в Страсбургский суд от россиян за последние десять лет сократилось почти втрое. Как уверяет представитель нашей страны в ЕСПЧ и замминистра юстиции Михаил Гальперин, сокращение количества обращений россиян в ЕСПЧ наблюдалось и по итогам 2020 года.

По количеству жалоб на 100 тысяч населения Россия — в третьем десятке стран Совета Европы, утверждает уполномоченный представитель нашей страны в Европейском суде по правам человека. По словам Михаила Гальперина, которые прозвучали на дискуссионной площадке Петербургского юридического форума «Вакцинация правом», в 2020-м году по сравнению с предыдущим годом число находившихся на рассмотрении ЕСПЧ жалоб сократилось на 1,5 тысячи, а всего за десятилетие количество обращений, снизилось с 40 до 13,5 тысяч.

Замглавы Министерства юстиции утверждает, что увеличилось количество жалоб, признанных неприемлемыми. По данным российского министерства юстиции, многие из признанных таковыми жалоб, стали чаще урегулироваться мировыми соглашениями. В ходе выступления на форуме полномочный представитель президента в Конституционном суде Александр Коновалов сегодня связал все же остающееся значительным число обращений россиян в ЕСПЧ, как он выразился, случаями «латентного нарушения прав человека» в нашей стране.

К концу прошлого года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности Страсбургскому суду оставались почти 1800 уже вынесенных решений.