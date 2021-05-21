В результате аварии на очистных сооружениях в Таганроге погибли по меньшей мере 10 человек

Возбуждено уголовное дело.

Точное число погибших пока не называется, поскольку в коллекторе могут находиться еще несколько человек. Кроме того, восемь работников — в больнице. Информации об их состоянии нет.

Администрация города официально подтвердила, что в результате аварии скончались 10 человек.

По предварительным данным, на очистных сооружениях, относящихся к водоканалу Таганрога произошел выброс метана, пишет агентство ТАСС. На месте аварии сейчас работают криминалисты, проводится осмотр коллектора, изымается необходимая документация в «Управлении Водоканал» Таганрога, прокуратура начала проверку. В свою очередь Следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших за собой смерть двух и более лиц.



Губернатор области Василий Голубев поручил организовать взаимодействие всех структур для максимально быстрой ликвидации последствий ЧП.

Работы по поиску пострадавших продолжаются