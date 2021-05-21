Глава СПЧ: В Москве будет установлен памятник Андрею Сахарову

В Москве будет установлен памятник академику, правозащитнику и лауреату Нобелевской премии Андрею Сахарову, — сообщил глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что этот вопрос уже решен. Остались технические моменты – время и место.

Памятник академику и правозащитнику Андрею Сахарову могут установить на проспекте Сахарова или возле НИЯУ МИФИ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

При этом он обратил внимание, что в Мосгордуме этот вопрос не обсуждался. «Место не обсуждалось в Думе, но я знаю, что было несколько предложений, начиная с проспекта Сахарова. И Национальный исследовательский ядерный университет, НИЯУ МИФИ — там, где он преподавал. Вот, две точки», — рассказал Е.Гермасимов.

Он считает, что «памятник должен быть поставлен в ближайшее время». «Делали его или нет – в Мосгордуму не поступало такого ни решения, ни вопроса, чтобы было обсуждение», — заключил Е.Герасимов.

В Санкт-Петербурге памятник Андрею Сахарову был установлен в 2003 году на одноименной площади на Васильевском острове. Сегодня туда несут цветы.

Сегодня отмечается столетний юбилей Сахарова. В разных городах России проходят памятные мероприятия.

