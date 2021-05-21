Американский медиамагнат Байрон Аллен подал судебный иск против сети «Макдональдс»

Американский медиамагнат и продюсер Байрон Аллен объявил о подаче судебного иска против сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Истец добивается выплаты ущерба в 10 миллиардов долларов за расовую дискриминацию. «Макдональдс» заявил, что ответит на обвинения в суде.