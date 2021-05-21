В МОК заявили, что Игры в Токио пройдут даже в случае объявления режима чрезвычайной ситуации в японской столице

Вице-президент организации Джон Коутс высказал мнение, что Олимпиада окажется безопасна для всех, включая участников и обычных японских граждан.

По итогам заседания координационной комиссии МОК, играм в Токио, кажется, окончательно дан зеленый свет. Летние Олимпийские игры, ранее перенесенные на предстоящее лето, состоятся без сомнения, заверяют в МОК. В Японии во время действия прежнего режима ЧС успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время. Джон Коутс отметил, что МОК сотрудничает с японской стороной по вопросу отправки медицинского персонала из других стран на время соревнований. При этом, численность иностранных делегаций на Олимпиаде будет более чем в два раза меньше, чем планировалось изначально. Сейчас речь идет о 78 тысячах человек. Организаторы Олимпийских игр в Токио во время их проведения намерены делать ежедневно до 60 тыс. тестов на коронавирус среди атлетов и других участников спортивного мероприятия.Среди высокопоставленных визитеров будут и мировые лидеры – сегодня готовность приехать подтвердили в Елисейском дворце — президент Франции Эмманюэль Макрон посетит церемонию открытия. На этом фоне в самой Японии почти 70% компаний выступили за перенос или отмену соревнований. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в пятницу агентством Рейтер.

На минувшей неделе японская пресса приводила данные опроса среди жителей страны восходящего солнца – более 40% респондентов полагают целесообразными полную отмену Игр или их повторный перенос до окончания пандемии.