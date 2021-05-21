Сотрудники петербургского бара на улице Рубинштейна распылили перцовый газ, чтобы остановить проверку заведения

Представители муниципалитета вызвали полицию.

Проверяющие во главе с руководителем муниципалитета Денисом Тихоненко вызвали наряд в бар «Нуар», когда сотрудники заведения не смогли показать кассовый аппарат и лицензию на торговлю алкоголем. Люди за стойкой объяснили, что они — стажёры и ни за что не отвечают, а руководителей в помещении нет. В баре кроме клиентов находились крепкие молодые люди, которые назвали себя защитниками интересов заведения. Один из них распылил перцовый газ из баллончика, чтобы без проверяющих спрятать нелегальный алкоголь, сообщили муниципальные депутаты. В баре нельзя было открыть окна, поскольку сотрудники сняли с них ручки, однако активисты всё-таки остались внутри до приезда полиции. Правоохранители изъяли спиртное, которым торговали без лицензии, не только в этом заведении, но и в соседних. Представители муниципалитета сообщили, что в их адрес звучали угрозы, однако, по их словам, они не остановят проверки и добьются закрытия баров, которые нарушают закон.

Ранее петербургская полиция возбудила два уголовных дела против заведений на улице Рубинштейна, которые обслуживали посетеителей с нарушением коронавирусных запретов.