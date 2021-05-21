Новосибирский краевед сообщил, что против него началась проверка по статье о реабилитации нацизма

Поводом послужила колонка в СМИ, где Андрей Поздняков рассуждал о праздновании 9 мая в России.

Поздняков рассказал, что его вызвали в региональное управление Следственного комитета, пишет газета «Коммерсантъ». В каком именно статусе находится краевед на данным момент, пока не ясно. Вместе с тем допросить его следователи намерены на следующей неделе.

Две недели назад Поздняков опубликовал колонку в новосибирском интернет-издании NGS.ru, где, в частности, он высказывал мнение, что празднование Дня Победы превратили в шоу. Кроме того, краевед писал, что страну нужно, как он выразился, «лечить от псевдопатриотического бреда», одновременно подчеркнув, что необходимо и чтить память ветеранов. Наконец, автор публикации отметил, что запрещает воспитателям переодевать своего ребенка в гимнастерки, поскольку «солдатами не рождаются, а умирают».

Какой именно фрагмент материала Позднякова привел к началу проверки Следственным комитетом, не уточняется. В самом ведомстве комментариев пока не дали.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за публичное оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма. Максимальный срок по этой статье может составлять до 5 лет заключения.