Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались на Храмовой горе в Иерусалиме после пятничной молитвы

Как сообщает газета «Джерузалем Пост», полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ. По данным корреспондента РИА «Новости», пострадали как минимум 15 палестинцев.

Минувшей ночью вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал мирные договоренности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху доволен результатами военной операции в секторе Газа. По оценке Нетаньяху, армия смогла нанести большой ущерб ХАМАС. В частности, удалось уничтожить сеть подземных тоннелей и важные наземные цели. Нетаньяху подчеркнул, что без колебаний отдал бы приказ о сухопутной операции в секторе Газа, если бы посчитал, что она необходима.

