Власти Бурятии объявили о третьей волне коронавируса

Вводятся ограничения на массовые мероприятия. Участников обяжут предоставить справки о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. В Бурятии с начала пандемии выявлено почти 38 тысяч заболевших коронавирусом. Умерли около 900 человек. Это данные местного оперативного штаба.