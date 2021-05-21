Норвежский Хельсинкский комитет присудил Премию свободы имени Сахарова историку Юрию Дмитриеву

Это сообщает международное общество «Мемориал», которое российские власти считают иностранным агентом. Вручение награды запланировано на 29 октября. Церемония пройдет в Осло.

Напомним, Дмитриев приговорен к 13-ти годам заключения по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. В поддержку ученого развернулась широкая общественная кампания. Ее участники считают, что дело сфабриковано. Юристы «Мемориала» направили в Европейский суд по правам человека жалобу на приговор Дмитриеву.

Американская фармацевтическая компания Pfizer в течение полутора лет поставит бедным странам 2 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Примерно половина доз будет распределена до конца этого года. Вакцина будет поставляться бесплатно или по сниженной цене.