Президент России Владимир Путин пообещал улучшить условия для трудовых мигрантов

В первую очередь из стран Евразийского экономического союза. Он рассказал, что скоро будет запущена специальная система под названием «Работа без границ». Все документы, необходимые для трудоустройства, можно будет заполнить онлайн.

Вчера директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. В Кремле заявили, что это новая инициатива, и мнения по этому поводу пока нет.

По официальным данным, в 2020-м году из-за пандемии Россию покинули полтора миллиона мигрантов.