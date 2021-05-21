Спасатели ведут поиски пятерых рабочих после ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате ЧП погибли семь человек. Однако точное количество неизвестно из-за того, что коллектор остается затопленным. Также неизвестно, сколько рабочих находились на объекте в момент происшествия. По предварительным данным, произошел выброс метана. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.