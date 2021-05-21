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14:34, 21 мая 2021

Организаторы Олимпиады в Токио: Летние Игры пройдут даже в том случае, если в столице Японии будет объявлено ЧП

Организаторы Олимпиады в Токио сообщили, что летние Игры пройдут даже в том случае, если в столице Японии будет объявлено чрезвычайное положение. Одновременно численность иностранных делегаций на Олимпийских и Паралимпийских играх будет сокращена вдвое – до 78-ми тысяч человек.
Международный олимпийский комитет считает, что летняя Олимпиада в Токио будет безопасна для всех, включая участников и японских граждан. Сегодня же стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать на церемонию открытия Игр. Она состоится 23-го июля. Закрытие Олимпиады 8-го августа. На соревнованиях не смогут присутствовать иностранные болельщики. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуацией с распространением коронавируса.  


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