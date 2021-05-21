Американский миллиардер Илон Маск допустил, что в России откроются заводы его компании Tesla

Он выступил по видеосвязи на мероприятии, организованном российскими властями. На вопрос пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, каким он видит будущее через 50 лет, Илон Маск сказал, что он будет отличаться от ожидаемого.

Илон Маск также предложил создать международную лунную станцию.