В городе Березняки Пермского края после нападения школьника с ножом на учителя следователи возбудили уголовное дело

Оперативники выясняют мотивы нападения, врачи уже прооперировали пострадавшего педагога.

В местном лицее десятиклассник в ходе урока напал на 74-летнюю преподавательницу физики. По свидетельствам, которые приводят журналисты региональных новостных ресурсов, лицеисты рассказывают об обстоятельствах самого нападения так: молодой человек зашел в чужой класс, подошел педагогу, чтобы обсудить выставленные ранее оценки. Женщина сказала, что переживать ни о чем не стоит, на что юноша ответил – уже не переживает и ударил ее острым предметом в область шеи. Преподавателя госпитализировали с ножевым ранением в шею и порезами. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в краевом министерстве здравоохранения. В последние часы оно ухудшилось. Других пострадавших не было. Пермский детский омбудсмен Светлана Денисова уже сообщила, что причиной произошедшего могли стать отношения школьника с родителями. Как пишет новостной сайт 59.ru, все произошло внезапно, с юношей сейчас работают оперативники. Известно — в школе были и тревожная кнопка, и охрана. Возбуждено дело по двум статьям — «Приготовление к преступлению» и «Покушение на убийство». После осмотра места происшествия назначен ряд экспертиз, впрочем, в СК уже сообщили, что на профилактическом учете подросток, устроивший нападение, не состоял.

Десять дней назад в Казани в результате стрельбы в школе погибли 9 человек – семь учащихся и два учителя. Тогда власти выступили с очередными предложениями по ужесточению мер безопасности в образовательных учреждениях. В Думу внесли предложения по новым правилам владения оружием.