В России сегодня отмечают сто лет со дня рождения академика, правозащитника и общественного деятеля Андрея Сахарова

На могилу Андрея Сахарова в северной части Востряковского кладбища утром приходили правозащитники, политики, простые москвичи. Приносили розы и гвоздики. Цветы оставляли у чёрной стелы. Человек эпоха, совесть нации, великий ученый, мыслитель и правозащитник эти слова звучали сегодня у могилы Андрея Дмитриевича. Нынешней России очень не хватает таких людей, как Сахаров, убеждён москвич Анатолий.

Вспоминали и первый съезд народных депутатов СССР в 89-м году, на нём Сахаров несмотря на освистывания и попытки заглушить выкриками из зала, критиковал политическую систему страны, говорил о всеобщем кризисе доверия народа к её руководству, называл преступлением ввод советских войск в Афганистан за 10 лет до этого. О том, что его тогда удивило рассказал Эху один из сонователей партии Яблоко Григорий Явлинский.

Сахаров невероятно много сделал для освобождения политзаключённых отметила правозащитник и публицист Елена Санникова. Она вспомнила разговора Сахарова, который ещё находился в ссылке в Горьком, с Горбачёвым в декабре 86-го года. На предложение вернуться в Москву правозащитник говорил о других осуждённых людях.

Санникова

Это был с самого начала свободный человек в несвободной стране, говорили сегодня многие люди. Цветы на могилу Сахарова продолжают нести.

После смерти Андрея Сахарова в декабре 89-го года его похороны вылились в массовую манифестацию с участием сотен тысяч человек.



По случаю годовщины в онлайн-кинотеатре «Кион» состоится премьера документального фильма «Сахаров. Две жизни». Сценарист ленты Роман Супер отметил в интервью «Эхо Москвы», что личность Андрея Сахарова важна для всего мира.



Иностранным агентом российские власти считает не только Сахаровский центр, но и историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал», чьим первым председателем был Сахаров. Соратник академика Лев Пономарев был включен в первый список физических лиц-иностранных агентов.



Тем временем памятник Андрею Сахарову открыли сегодня в Сарове, где в ядерном центре работал академик. Благодаря ему Россия до сих пор надежно защищена, — заявил на церемонии гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.



Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог объяснить, почему к 100-летию Андрея Сахарова ему в Москве так и не установили памятник. Сегодня глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев сказал «Эху Москвы», что этот вопрос уже решен и монумент будет.



В комиссии Мосгордумы, которая занимается вопросами установки памятников, прокомментировать эту тему пока не смогли.