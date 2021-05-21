Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок в России, Казахстане и других странах СНГ. Кроме того, Tesla потенциально рассматривает Россию для размещения своего производства. Маск участвует по видеосвязи в российском форуме «Новое знание». После выступления Маска калужский губернатор Владислав Шапша предложил построить завод Tesla в своем регионе.