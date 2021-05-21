Испания с 7-го июня открывается для иностранных туристов, привитых от коронавируса

Об этом объявил премьер-министр Педро Санчес. Он подчеркнул, что вакцины должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Российский «Спутник», напомню, не входит в число одобренных вакцин.