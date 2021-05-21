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13:37, 21 мая 2021

В Пермском крае возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 10-классника, ранившего учителя

В Пермском крае возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 10-классника, ранившего учителя в лицее №1 в Березниках. По данным Следственного комитета, учащийся нанес несколько ударов предметом, похожим на мачете. Учительница госпитализирована. По данным источников «Коммерсанта», нападение произошло во время урока. Школьника задержал охранник.


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