В Пермском крае возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 10-классника, ранившего учителя в лицее №1 в Березниках. По данным Следственного комитета, учащийся нанес несколько ударов предметом, похожим на мачете. Учительница госпитализирована. По данным источников «Коммерсанта», нападение произошло во время урока. Школьника задержал охранник.