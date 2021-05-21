Глава СПЧ: В Москве появится памятник академику, правозащитнику, лауреату Нобелевской премии Андрею Сахарову

В Москве появится памятник академику, правозащитнику, лауреату Нобелевской премии Андрею Сахарову, — сообщил глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Сроки и место установки пока неизвестно. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Памятные мероприятия проходят в разных городах страны. Памятник академику сегодня открыли в Сарове, где в свое время работал Сахаров.