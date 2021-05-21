Россияне Алишер Усманов и Роман Абрамович попали в список десяти самых богатых бизнесменов Великобритании

Перечень был опубликован сегодня газетой «Санди Таймс». Издание включает в свой ежегодный рейтинг как британских подданных, так и людей, проживающих в королевстве или тех, чей бизнес связан с Великобританией.

Алишер Усманов поднялся за год на одну строчку и оказался на шестой позиции. Его состояние газета оценивает в 19 миллиардов долларов. Роман Абрамович с состоянием в 17 миллиардов долларов занял восьмую позицию, в прошлом году был на 12-й.