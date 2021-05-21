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12:34, 21 мая 2021

Глава британской контрразведки раскритиковал решение компании Facebook ввести сквозное шифрование

Кен Маккаллум заявил, что это заблокирует сотни контртеррористических расследований. По его словам, это значит, что террористы смогут отправлять незаконные материалы и планировать свои нападения втайне, — приводит его слова газета «Таймс».  


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