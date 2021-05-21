В Госдуму внесен законопроект, который обязывает крупные иностранные IT-компании открывать филиалы в России

За отказ предлагается ряд мер, начиная с запрета на поисковую выдачу и заканчивая полной блокировкой, — передает «Интерфакс». Как пояснил один из соавторов, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, под требование законопроекта подпадают Facebook, Twitter и YouTube, который принадлежит компании Google.