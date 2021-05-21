Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил создать международную лунную базу

О заявлениях основателя компаний SpaceX и Tesla, которые сегодня были сделаны им на организованном российскими властями образовательном форуме.

Логическим продолжением проекта Международной космической станции могло бы стать создание международных баз на Луне и на Марсе, сказал бизнесмен, который накануне к удивлению многих, был заявлен в качестве спикера и неожиданно принял предложение. На форуме «Новое знание» Маск выступил онлайн и ответил на ряд вопросов, в частности заданных пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Тот поинтересовался о том, какими видятся перспективы мирового развития на ближайшие полвека. Маск отметил, что развитие связано с усилением диалога и расширением коммуникаций, заинтересованностью в знании и его результатах. По мнению Маска весь транспорт, кроме ракет, в будущем будет работать на электричестве. Кроме того, американский предприниматель анонсировал возможность выхода производства Tesla, у которой сейчас нет официальных сервисных центров в нашей стране, на территорию России, Казахстана и соседних регионов. Такую перспективу он назвал весьма близкой.

В Кремле сегодня не исключили возможной встречи Илона Маска с президентом Путиным. Впрочем, Дмитрий Песков сказал, что вопрос предметно пока не обсуждался.