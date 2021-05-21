В США представлен законопроект, который предполагает санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2»

Американские сенаторы представили законопроект, который предполагает санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Белом доме решили не вводить ограничения против компании.

Группа республиканцев в Сенате считает, что отсутствие санкций против оператора Nord Stream 2 и его исполнительного директора Маттиаса Варнига может привести к ослаблению позиций США на мировой арене. Именно этим соображением сенаторы объяснили свой законопроект, который обязывает американскую администрацию ввести эти ограничения. Также документ предполагает санкции и против субподрядчиков любой организации, которая участвует в строительстве газопровода.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, ранее говорила, что помешать проекту «Северного потока – 2», когда он готов уже на 95%, практически невозможно. Хотя в правительстве США и уверяют, что будут продолжать ему противостоять.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил отказ Вашингтона от санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 – по его мнению, такое решение, напротив, отвечает национальным интересам США. При этом ограничения будут введены против нескольких судов и компаний, вовлеченных в проект.

Из-за санкций США, принятых в конце 2019 года, строительство газопровода «Северного потока – 2», идущего из России в Германию, было приостановлено почти на год и возобновилось несколько месяцев назад.