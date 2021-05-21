В ГД внесен законопроект, расширяющий меры принуждения иностранных IT-компаний выполнять российское законодательство

Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, ограничение на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, а также на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян, — передает ТАСС. Законопроект также обязывает крупные иностранные интернет-ресурсы открывать официальные представительства в России.