Он отметил, что вопрос с установкой монумента решен, — передает«Интерфакс». Конкретное место и сроки Фадеев назвать не смог.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин, безусловно, относится к Сахарову с глубоким уважением, но не смог объяснить, почему в Москве нет памятника лауреату Нобелевской премии мира, создателю водородной бомбы и одному из самых известных советских диссидентов.
Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в Москве появится памятник Андрею Сахарову.
Он отметил, что вопрос с установкой монумента решен, — передает«Интерфакс». Конкретное место и сроки Фадеев назвать не смог.