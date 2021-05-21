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11:40, 21 мая 2021

Власти Пермского края заявили, что охрана лицея, где школьник ударил ножом учительницу, действовала по инструкции

Были оперативно вызваны сотрудники Росгвардии. Обыскивать детей при входе в школе охранники не имеют права, ни с этической, ни с законодательной позиции, — подчеркнули в Министерстве территориальной безопасности.
Как передает РИА «Новости», учительница была госпитализирована с ножевым ранением в шею. По распоряжению губернатора, вертолет доставил ее из города Березники в краевую клиническую больницу в Перми. Нападавший ученик задержан. По информации «Интерфакс», у 10-классника был давний конфликт с педагогом.  


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