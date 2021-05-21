Власти Пермского края заявили, что охрана лицея, где школьник ударил ножом учительницу, действовала по инструкции

Были оперативно вызваны сотрудники Росгвардии. Обыскивать детей при входе в школе охранники не имеют права, ни с этической, ни с законодательной позиции, — подчеркнули в Министерстве территориальной безопасности.

Как передает РИА «Новости», учительница была госпитализирована с ножевым ранением в шею. По распоряжению губернатора, вертолет доставил ее из города Березники в краевую клиническую больницу в Перми. Нападавший ученик задержан. По информации «Интерфакс», у 10-классника был давний конфликт с педагогом.