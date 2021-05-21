Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания Tesla может открыть заводы в России

По его словам, потенциально пока рассматривается такая возможность. При этом производитель электромобилей может выйти на российский рынок в скором времени, — отметил предприниматель. Илон Маск выступил по видеосвязи на марафоне «Новое знание» с представителями Кремля. Маск также предложил создать международную лунную базу.