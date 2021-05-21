Мэр израильского города Ашкелон выразил разочарование в связи с прекращением огня с сектором Газа

Как заявил Томер Глам, он хотел бы, чтобы контролирующее палестинский анклав движение ХАМАС было уничтожено, но этого не произошло, — цитирует его газета «Таймс оф Израэл».

Издание напоминает, что расположенный на юге страны Ашкелон в течение 11-ти дней почти непрерывно обстреливался ракетами из сектора Газа. По данным армии Израиля, по городам страны было выпущено свыше 4-х тысяч ракет. Израиль нанес сотни ударов. В Израиле погибли 12 человек. В секторе Газа, по данным палестинской стороны, более 230-ти, около 2-х тысяч были ранены.

Этой ночью вступило в силу соглашение о прекращении огня.