Псковские депутаты подготовили проект запроса в КС по проверке законопроекта о запрете избираться

Псковские депутаты Лев Шлосберг и Артур Гайдук подготовили проект запроса в Конституционный суд о проверке законопроекта, который запрещает избираться всем гражданам, причастным к экстремистским организациям. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

Он напомнил, что «у областных собраний есть право обращения в Конституционный суд с запросом о конституционности закона». «Я и мой коллега Артур Гайдук, депутаты от «Яблока», внесли проект постановления областного собрания, которым предлагается проект изменений в избирательный кодекс области отклонить и одновременно с этим направить от имени Псковского областного собрания обращение в Конституционный суд РФ запрос о конституционности федерального закона, уже принятого Госдумой, утвержденного Советом Федерации и подписанного Путиным», — рассказал Л.Шлосберг.

При этом он подчеркнул, что речь идет только о проекте запроса, а сам запрос может направить только законодательное собрание большинством голосов.

Л.Шлосберг назвал законопроект о запрете избираться для всех причастных к экстремистским организациям опасным и неконституционным. «Это чрезвычайно размытая, опасная, убийственная формулировка, против которой выступил даже сенатор Андрей Клишас. Она запрещает людям участие в выборах. Причем нарушается 54-я статья Конституции о том, что закон, устанавливающий или отягощающий ответственность, не может иметь обратной силы. Это первый случай в истории российского законодательства — за все 30 лет Российской Федерации никогда в Госдуму не вносился, не принимался и не пописывался президентом закон, имеющий обратную силу», — отметил политик.

Л.Шлосберг добавил, что проект запроса занимает 5 листов. «Там детальное юридическое обоснование. Предлагается признать нормы этого федерального закона противоречащими Конституции, ведь он уничтожил базовые нормы права. Мы, скорее всего, опубликуем этот проект запроса ко всеобщему сведению уже сегодня», — заключил он.

Поправки к закону о выборах в Госдуму, разработанные группой депутатов во главе с председателем комиссии по борьбе с вмешательством во внутренние дела РФ Василием Пискаревым («Единая Россия»), палата рассматривает в ускоренном режиме. Внесенный 4 мая документ уже 18 мая был принят в первом чтении, 21 мая в 10.00 заканчивается срок сбора поправок, а на 25 мая намечено второе чтение законопроекта.