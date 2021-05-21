В суд Лос-Анджелеса подан иск к компании «Макдональдс» на 10 миллиардов долларов

Как передает агентство Reuters, на сеть ресторанов пожаловались две фирмы предпринимателя и медиаменеджера Байрона Аллена. Он который обвинил «Макдональдс» в расовой дискриминации из-за того, что компания, по его мнению, недостаточно рекламируется в СМИ, которые принадлежат афроамериканцам.