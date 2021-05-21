Более 450-ти депутатов и знаменитостей в Великобритании просят разрешить передачу семейного титула женщинам

Более 450-ти депутатов и знаменитостей в Великобритании призвали премьер-министра разрешить передачу семейного титула женщинам. Они подписали письмо, которое направили Борису Джонсону сэр Эдвард Нелл и его супруга. В эфире Би-би-си леди Нелл отметила, что их 16-летняя дочь не сможет унаследовать родовой титул, который перейдет брату ее мужа. По ее словам, этот древний закон, восходящий в нормандским временам, сильно устарел и его необходимо отменить.
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Ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино – агенты Принцип действия статуса иноагента похож на принцип действия бациллы. Сконатктировал — и заразился! Они тебе дали рубль — и ты сам стал агентом. Ты им дал рубль — и всё равно стал агентом. Даже если в законе ничего подобного не написано, кто знает, как этот закон интерпретирует судья?..