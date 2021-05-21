Мэр Москвы Сергей Собянин признал проблему с темпами вакцинации от коронавируса в столице

По его словам, доля привитых в Москве намного меньше, чем в европейских городах.

«Обидно, что мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире практически открыли свободную прививочную кампанию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Это удивительно Продолжают умирать люди, при этом не хотят прививаться Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках прививаем, сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они на эту тысячу могли отовариться в магазинах, лишь бы только привились — никого нет. Ну, относительно никого», — сказал Собянин.

Сергей Собянин напомнил, что вакцинация в России проходит бесплатно.