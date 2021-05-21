В Конституционном суде собираются оспорить запрет избираться людям, причастным к экстремистским организациям

Псковские депутаты собираются оспорить в Конституционном суде запрет избираться людям, причастным к экстремистским организациям. Депутат от партии «Яблоко» Лев Шлосберг об этом рассказал «Эху Москвы».

Лев Шлосберг добавил, что текст обращения будет опубликован в течение дня.