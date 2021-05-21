В Пермском крае ученик напал с ножом на преподавателя

Сейчас ей оказывается необходимая помощь.

74-х летняя учитель физики березниковского лицея №1 пермского края получила множественные ножевые ранения шеи и плеча, она находится в состоянии средней тяжести, пишет местное интернет-издание 59.ру со ссылкой на источники в больнице. По распоряжению губернатора края Дмитрия Махонина, за пострадавшей был отправлен вертолет. Сейчас она находится на операции в краевой больнице, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу лечебного учреждения.

На месте инцидента работают силовики, проводятся следственные действия. 16-летний уже подросток задержан. Министерство социального развития региона сообщило изданию 59.ру, что семья на учете в соцслужбе не состояла. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники утверждает, что подростка подвергнут психолого-психиатрической экспертизе. Сообщается, что у него был давний конфликт с преподавателем.

По данным источника РБК, занятия в образовательном учреждении остановлены, последний звонок, который должен был состояться завтра, отменен. Вместе с тем, местные СМИ пишут, что ученики лицея сейчас изолированы в классах.

Сейчас в лицей, где произошел инцидент, выехал краевой министр образования. В результате ЧП больше никто не пострадал.