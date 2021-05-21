У летучих мышей в Сочинском национальном парке найдены два новых коронавируса

Об этом рассказали в Центре имени Гамалеи. Его сотрудник Сергей Альховский сказал газете «Московский комсомолец», что вирусы, которые назвали в честь пещеры Хоста-1 и Хоста-2, являются ближайшими родственниками того коронавируса, который стал причиной пандемии. Их генетическая схожесть составляет от 85% до 95%.