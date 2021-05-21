У летучих мышей в Сочинском национальном парке найдены два новых коронавируса

Об этом рассказали в Центре имени Гамалеи. Его сотрудник Сергей Альховский сказал газете «Московский комсомолец», что вирусы, которые назвали в честь пещеры Хоста-1 и Хоста-2, являются ближайшими родственниками того коронавируса, который стал причиной пандемии. Их генетическая схожесть составляет от 85% до 95%.
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Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…
Ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино – агенты Принцип действия статуса иноагента похож на принцип действия бациллы. Сконатктировал — и заразился! Они тебе дали рубль — и ты сам стал агентом. Ты им дал рубль — и всё равно стал агентом. Даже если в законе ничего подобного не написано, кто знает, как этот закон интерпретирует судья?..