В России по инициативе президента может появиться центр изучения истории Великой Отечественной войны

Владимир Путин поручил до 1-го октября представить идеи по его созданию. Как говорится на сайте Кремля, ответственные за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин президент Российской академии наук Александр Сергеев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, — передает РИА Новости.