В США внесен законопроект о санкциях в отношении компании-оператора проекта «Северный поток-2».

В США группа сенаторов-республиканцев внесла законопроект о санкциях в отношении компании-оператора проекта «Северный поток-2».

Как заявил один из авторов инициативы, Кевин Крамер, администрация Джо Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст президенту России Владимиру Путину возможность давления на союзников Америки в Европе.

На днях власти США отказались вводить санкции против компании-оператора строящегося газопровода из России в Германию.