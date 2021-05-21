Врачи оперируют учительницу, на которую напал с ножом школьник в Пермском крае

Это передает ТАСС. Как сообщили агентству в краевой больнице имени Вагнера, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Инцидент произошел этим утром в городе Березники. Напавший школьник был задержан, — сообщили в полиции. По словам источника Интерфакса, это 10-классник, у которого был давний конфликт с учительницей. По его мнению, она недооценивала его способности.